Митрохин: Сегодняшнюю акцию можно считать состоявшейся

Сегодняшнюю акцию можно считать состоявшейся, несмотря на массовые задержания, и препятствованию правоохранительных органов. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» с места событий член Политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Я нахожусь на месте событий, люди не расходятся и продолжают выражать свой протест. Лозунги звучат самые разные – об отставке Путина, Собянина. Народу очень много. Несмотря на все угрозы и репрессии, я считаю, что сегодняшняя акция протеста состоялась. Пусть даже не удалось подойти к мэрии, это не так важно. Люди говорили в адрес мэра все, что хотели, а также в адрес федеральной власти», — рассказал он.

По мнению С.Митрохина, полиция готовится к дальнейшим посадкам, наблюдая, в каком количестве нагнаны автозаки.

«Вся страна переходит в новую плоскость. Здесь противостояние улицы и правоохранительной системы. Улица хорошо держится в этой борьбе, есть поводы для оптимизма», — отметил он.

На прошедшей неделе, по словам С.Митрохина, прошли обысках и задержания незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, что свидетельствует, по его мнению, власть таким образом пытается устрашить.

«Государство не может работать в легально плоскости, поэтому творится беспредел. Власть показывает, что пытается всеми силами обеспечить самосохранение: им не нужны никакие выборы, ни право, ни закон, ни права человека, ей надо усидеть», — заключил он.