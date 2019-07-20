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Эксклюзив Эха 17:10, 27 июля 2019

МГИК признал действительной подпись члена «Яблока» Шейниса

Мосгоризбирком признал действительной подпись члена политической партии «Яблоко» Виктора Шейниса в поддержку Елены Русаковой. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что это событие ничтожно по сравнению с сегодняшними событиями в центре Москвы.
«На мой взгляд, в рамках сегодняшних событий, решение одобрить мои подписи — это пустячок. Ну, признали действительной, могли бы и не признать. Власть поступает так, как она считает нужным. А считает она и показывает обществу, что не надо рыпаться», — сказал он.



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