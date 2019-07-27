В центре столицы продолжаются жесткие задержания участников митинга за свободные выборы

Протестующие так и не смогли собраться у мэрии, где с самого утра полиция перекрыла движение. Росгвардия оттеснила людей в переулки.

Как рассказал другой корреспондент «Эха» Алексей Нарышкин, сейчас около полутора-двух тысяч человек двигаются по Петровке к бульвару.

По данным сайта ОВД-Инфо, к этому моменту задержаны уже 520 человек. В их числе – не допущенные до выборов независимые кандидаты Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, над которыми уже сегодня должен пройти суд, а также Константин Янкаускас. Он написал в Твиттере, что его при задержании избили и пытались душить.

Первый задержанный перед сегодняшней акцией — дизайнер Константин Коновалов. Его повалили на асфальт во время утренней пробежки в районе мэрии. Как стало известно, врачи диагностировали у него перелом ноги.

Владимир Милов, который вел прямой эфир YouTube-канала «Навальный Лайв», также задержан. Как сам он написал в Твиттере, его везут в ОВД «Даниловский». Ранее в редакцию канала пришли полицейские, из-за чего ему на время пришлось прервать трансляцию.

Также полиция пришла в офис телеканала «Дождь», который с самого утра ведет трансляцию из центра столицы.

Как в эти минуты пишет «Апология протеста», некоторых задержанных начали отпускать из ОВД без протоколов. Речь идет об отделе в районе Перово.

Сегодня стало известно, что Мосгоризбирком признал действительной подпись члена политкомитета «Яблока» Виктора Шейниса в поддержку Елены Русаковой.

На фоне массовых задержаний, это совершенно не имеет значения, — сказал «Эху» сам Шейнис.

Ранее подпись Шейниса не хотели принимать из-за того, что дату ее проставления за избирателя написал сборщик.

Число задержанных на акции за честные выборы в центре Москвы превысило пятьсот человек. Полиция жестко действует в районе Столешникова переулка. Подробнее – в этом выпуске.