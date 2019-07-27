В митинге за честные выборы в центре Москвы приняло участие около 3 с половиной тысяч человек

Такие данные приводит столичное МВД. По подсчетам сайта ОВД-Инфо, 435 человек задержаны. В их числе незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас. До недавнего времени он оставался одним из немногих независимых кандидатов, которые оставались на свободе. Накануне прокуратура причислила политика к пятнадцати организаторам митинга. Многие из них были задержаны еще с утра.

Между тем, в Столешниковом переулке полиция жестко разгоняет митингующих.

Как рассказывал корреспондент сайта МБХ, ранее в Столешниковом раздался какой-то хлопок. По некоторым данным, это могла быть петарда.

Сайт «Сноб» пишет, что к Столешниковому переулку стягивается очень большая колонна силовиков без опознавательных знаков.

Сообщается, что протестующие сейчас перекрыли улицу Петровка. Об этом говорит корреспондент «Медиазоны». В Твиттере «Открытой России» опубликована фотография, на которой видно, что росгвардейцы достали металлические щиты.

Между тем, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», что из-за распыления перцового баллончика в центре столицы пострадали не менее шести человек. Как ранее сообщало ТАСС, газ предположительно распылили с балкона одного из домов на Тверской улице. Сейчас там работает уголовный розыск.

Владимир Милов, который вел прямой эфир YouTube-канала «Навальный Лайв», также задержан. Как сам он написал в Твиттере, его везут в ОВД «Даниловский». Ранее в редакцию канала пришли полицейские, из-за чего ему на время пришлось прервать трансляцию.

На «скорой» увезли муниципального депутата Александру Парушину. Ранее силовики разбили женщине голову. Оператору блогера Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос.