Полиция задержала на Тверской независимого кандидата Соловьева

В центре Москвы на несанкционированной акции задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сейчас нахожусь уже два часа в автозаке, нас здесь 20 человек, нас взяли у памятника Юрию Долгорукому. Полицейские не представились, заломали руки, затащили в машину. Прохожие передают нам воду, и полицейские нам как бы великодушно ее передают. Из окна я вижу здание мэрии. Задержание мое было не таким жестким, как в других случаях. Четырех в автозаке били дубинками», — рассказал он.

В данный момент на акции полицейские задержали более 300 человек.