К задержанным на несанкционированной акции в Москве не допускают в отделы полиции машины «скорой помощи» и адвокатов

К задержанным на несанкционированной акции в центре Москвы не допускают в отделы полиции, куда их доставляют, машины «скорой помощи» и адвокатов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»

руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

«Сейчас известно, что более 300 задержанных, в каждый автозак помещают 30 или более людей. Многие говорят, что задержание происходит очень грубо. Помощь медиков в отделения полиции не удается, полицейские отказываются пускать бригады скорая помощь, даже если медики настаивают на госпитализации. Полиция говорит, что не выпустит никого, «скорая» разворачивается и уезжает», — рассказал он.

По словам А.Глухова, задержанных на данной акции пока не достигло числа задержанных 12 июля, но будет примерно таким же, уверен он.

«У нас (юридическая служба «Апология протеста») хватит ресурсов, чтобы оказывать помощь всем задержанным. Адвокаты сразу отправляются во все отделения полиции, куда привозят задержанных. Хотя очень трудно попасть туда, полицейские не пускают. Адвокаты прибегают к хитрости, они вместе с автомобилями «скорой помощи» добираются до отдела полиции», — сказал он.

По мнению А.Глухова, всем задержанным будет применена статья 20.2 КоАП РФ, по его словам, здесь только вопрос в том, какая часть 5 или 6 будет применена.

Новый правозащитный проект «Апология протеста» занимается правовой поддержкой организаторов и участников мирных акций от преследований со стороны властей как на национальном уровне, так и в Европейском суде по правам человека.