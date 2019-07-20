Массовыми задержаниями власти сами провоцируют усиление протестных настроений – политолог Соловей

Массовыми задержаниями власти сами провоцируют усиление протестных настроений. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Власть находится в состоянии паранойи, судя по тому, какое количество полицейских, росгвардейцев, омоновцев было привлечено, какое количество машин. Подтверждается вчерашнее предположение, что власть ожидает сегодня революцию. Это указывает на ее не очень здоровое психическое состояние», — сказал он.

По мнению политолога, насилие со стороны власти, репрессии воспринимаются, как «абсолютно незаконное».

«И они не пугают, они способны только раззадорить людей. Я думаю, что власть может поставить политически-активную часть общества, которая, кстати, увеличивается, в положение, которое пытался поставить общество по совету Кремля в свое время Янукович (экс-президент Украины). И вы помните, чем это закончилось — Майдан, который начинался, как евроинтеграционный проект, перерос в национальную демократическую революцию», — сказал В.Соловей.

В ближайшие часы начнется крайне жесткий разгон митингующих, — считает Валерий Соловей.