В центре Москвы в эти минуты проходит акция против в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

Власти объявили ее несанкционированным митингов. Полиция массово задерживает людей. По последним данным проекта ОВД-Инфо, в автозаки поместили 389 человек. Несмотря на массовые задержания, люди не расходятся. В прямой трансляции, которую ведет телеканал «Дождь» слышно, как собравшиеся скандируют: «Путина – судить», «Долой власть чекистов» и «Вставайте рядом с нами».

Недалеко от Тверской, несколько человек стоят в одиночных пикетах. Они держат плакаты «За честные выборы» и «Спасибо, что пришли».

По меньшей мере 2 человека пострадали на протестной акции в центре Москвы. В Брюсовом переулке девушке разбили голову, сообщает сайт Медиазона. Он также публикует фотографии мужчины, которого избили дубинками. Этому человеку порвали рубашку, забирать в автозак его не стали.

На акции протеста в центре Москвы выступил незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас. Он оказался одним из немногих инициаторов сегодняшней акции, не задержанных полицией. Протестующие приветствовали речь муниципального депутата района Зюзино.

Выступление незарегистрированного кандидата транслировал YouTube-канал «Навальный Лайв». Тем временем, в студию канала пришла полиция. Этот момент также попал в трансляцию.

В числе тех, кто сегодня был задержан до начала акции, в том числе сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. Более 3,5 тыс. человек собрались не несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ. «В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — сказали в полиции.