В Москве на Тверской в эти минуты проходит акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы

Она не согласована с властями. Полиция массово задерживает людей. По данным проекта ОВД-Инфо, в автозаки уже отправили 317 человек. В то же время, в ОВД Москвы официально сообщают, что задержаны 295 человек. Это данные агентства ТАСС.

Изданию «Сноб» несколько протестующих рассказали, что их ударили электрошокерами, среди них – фотограф «Известий».

Массовые задержания без объяснения причин связаны с тем, что власти боятся. Такое мнение в эфире телеканала «Дождь» высказала одна из пришедших на сегодняшнюю акцию, не назвавшая свое имя.

Участников оттеснили от здания мэрии, к которому они пытались подойти. Люди выкрикивают: «Где ваша совесть? Где наша подпись?», а также скандируют: «Мы без оружия».