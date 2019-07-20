На акции в центре города, где собралось несколько тысяч человек, продолжаются жесткие задержания

На несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов, которых не допускают на выборы в Мосгордуму, собралось несколько тысяч человек, которых продолжают жестко задерживать полиция. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый кандидат, который находится на месте событий, Константин Янкаускас.

«Я у памятника Юрию Долгорукому. Тут собралось несколько тысяч людей. Полиция задерживает очень жестко, постоянно кого-то выдергивают, избыточное применение силы, заламывают руки», — рассказал он.

К.Янкаускас заявил, что будет находиться на акции до конца. «То, что сегодня задержали многих незарегистрированных кандидатов, никак не повлияло на самоорганизацию людей. Это не сильно влияет, что здесь происходит. Я призываю всех, кому не безразлично, что происходит в нашем городе, приходите на акцию, на Тверскую, 13. Наша цель – добиться того, чтобы был выбор на предстоящих выборах, москвичи должны решать, кто будет в парламенте», — подчеркнул он.

К.Янкаускас также добавил, что накануне правоохранительные органы пытались оказать давление на него, проведя обыски у родственников.

«Вчера пытались оказать на меня давление, обыски были родителей, у бабушки, и все без адвокатов. Это делалось для того, чтобы я приехал и меня задержали. Но для меня сегодня было важно прийти на акцию», — отметил он.

Сегодня были задержаны незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы – Д.Гудков, И.Яшин, Л.Соболь, И.Жданов, Ю.Галямина и другие.