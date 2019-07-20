Муниципальный депутат Коровин задержан на подъезде к Москве
Муниципального депутата района Филевский парк Вадима Коровина задержали около МКАД, при подъезде к Москве. Об этом он рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Сейчас я нахожусь в ОВД «Раменки», ко мне выехала адвокат. Меня остановили перед МКАД, проверяли мои права по базе, тянули время. Машину мою объявили в розыск. Задержание было грубым, затащили в автомобиль», — рассказал он.
В.Коровин объяснил, что ехал в столицу по делам. «В данный момент полицейские требуют выключить телефон и перестать с вами общаться», — сказал он.
Ранее, ранним утром, полиция провела обыск в квартире Вадима Коровина.
По мнению В.Коровина, интерес полиции связан с поддержкой, которую он оказывает незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову.
Сегодня были задержаны незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы – Д.Гудков, И.Яшин, Л.Соболь, И.Жданов, и другие.