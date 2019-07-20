В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Ее предложили провести политики, которых не допустили до предстоящих выборов. Они призвали сегодня в два часа дня выйти к зданию мэрии, однако, большинству инициаторов самим не удалось добраться до этой площадки.

Силовики начали с обысков еще вчера вечером. Приходили к незарегистрированным на выборах в Мосгордуму кандидатам – Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, к зарегистрированному кандидату Дарье Бесединой, муниципальному депутату Вадиму Коровину, пресс-секретарю Фонда борьбы с коррупцией Кире Ярмыш и сотруднику ФСБК Руслану Шаведдинову. Их после этого повезли на допрос по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое было возбуждено после несогласованной акции возле Мосгоризбиркома. Поэтому же делу обыски накануне прошли и у Ильи Яшина – он был первым из незарегистрированных кандидатов, кого задержали в преддверии акции у мэрии. До нее не доехал и Дмитрий Гудков, полиция остановила по дороге с дачи. Задержали также директора ФБК Ивана Жданова и Юлию Галямину. А юриста фонда Любовь Соболь прямо из такси, на котором она ехала на акцию, пересадили в полицейский автобус и повезли в Хамовнический суд.

Об обстоятельствах задержания Любовь Соболь рассказала в эфире «Эха Москвы».

Вместе с тем, полиция массово задерживает людей, которые откликнулись на предложения выйти на акцию в поддержку независимых кандидатов. Однако, среди тех, кого в эти минуты отправляют в автозаки, есть и случайные прохожие, — сообщают корреспонденты «Эха Москвы». По последним данным проекта ОВД-Инфо, задержаны 264 человек. Полиция оттесняет людей от мэрии. Собравшиеся в ответ на это просят сотрудников Росгвардии уйти.

За происходящим на Тверской сегодня наблюдают члены президентского Совета по правам человека.

Между тем, собравшиеся пока не собираются расходиться. Люди скандируют: «Это наш город!». Корреспондент сайта «Медуза» сообщает, что некоторые пробуют прорвать оцепление. Этих людей уводят по одному. Корреспондент государственного агентства ТАСС сообщает, что некие участники акции в толпе распылили газ. Сотрудники Росгвардии и ОМОНа были вынуждены надеть противогазы. Впрочем, подтверждения этой информации из других источников пока нет.