Толпа людей несанкционированной акции в Москве прорвали оцепление и вышли на проезжую часть

Толпа людей несанкционированной акции в Москве прорвали оцепление полицейских и вышли на проезжую часть, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

По словам корреспондента, у здания мэрии сложная обстановка, тут произошел прорыв: толпа людей прорвала оцепление ОМОНа. Сотрудники не смогли удержать натиск людей, люди прошли на проезжую часть и сдвинули полицейскую цепь. В данный момент полицейские опять начали оттеснение толпы горожан.

Сегодня до начала акции, начиная с утра были задержаны незарегистрированные кандидаты – Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Ильия Яшин, Любовь Соболь, и другие.