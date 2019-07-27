В центре Москвы сегодня проходит акция за свободные выборы

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму предложили всем неравнодушным в 2 часа дня собраться у здания мэрии. Впрочем, сами инициаторы этой акции в большинстве случаев не смогли добраться до центра столицы: полиция задержала и отправила в отделения, в том числе, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Юлию Галямину. Людей, которые в эти минуты пытаются пройти к мэрии, оттесняет полиция. Задержаны, по последним данным, 169 человек – это сведения проекта ОВД-Инфо.

В числе задержанных есть люди, не имеющие отношения к акции. Так, две пенсионерки рассказали сайту «МБХ-медиа», что просто проходили мимо. По первому требованию полиции предъявили документы, однако это не помогло избежать задержания.

Несмотря на состояние пенсионерок, их заставили пройти в автозак.