317 человек задержаны в связи с акцией у мэрии Москвы

UPD 15:18: 295 человек задержаны в связи с акцией у мэрии Москвы. Об этом сообщают в ГУ МВД. ОВД-Инфо сообщает о 317 задержанных.

UPD 15:08: 264 человека задержаны в связи с акцией у мэрии Москвы, передаёт ОВД-Инфо.

UPD 14:42: 211 человек задержаны в связи с акцией у мэрии Москвы, передаёт ОВД-Инфо.

UPD 14:28: 169 человек задержаны в связи с акцией у мэрии Москвы, передаёт ОВД-Инфо.

140 человек задержаны в связи с акцией у мэрии Москвы. Об этом сообщает ОВД-Инфо.