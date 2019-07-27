В центре Москвы полиция массово без объяснения причин задерживает людей

В центре Москвы, где в эти минуты должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, полиция массово без объяснения причин задерживает людей. По данным сайта «МБХ-медиа», в автозаки уже отправили около 80 человек.

Массовые задержания без объяснения причин связаны с тем, что власти боятся. Такое мнение в эфире телеканала «Дождь» высказала одна из пришедших на сегодняшнюю акцию, не назвавшая свое имя.

Минувшей ночью полиция устроила новую серию обысков у инициаторов сегодняшней акции. Утром задержали независимого кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Он сказал, что его машину остановили в пяти километров от МКАДа, когда он ехал с женой с дачи. Кроме того, задержали кандидата Юлию Галямину. Ранее в полицию забрали кандидатов Ивана Жданова и Илью Яшина. Адвокат Яшина Вадим Прохоров сказал «Эху Москвы», что политика увезли подальше от центра Москвы. Также на допрос после обыска сегодня незадолго до начала акции увезли сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова.

Несколько минут назад пришло сообщение о задержании кандидата, сотрудницы ФБК Любови Соболь. Это произошло, когда она направлялась к мэрии.