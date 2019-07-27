Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Такие данные приводит сайт «МБХ-медиа».

Одновременно силовики друг за другом задерживают инициаторов сегодняшней акции. В отделения увезли независимых кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Юлию Галямину. Ранее задержали незарегистрированных кандидатов Илью Яшина и Ивана Жданова. Кроме того, ночью и утром прошли обыски у зарегистрированного кандидата Дарьи Бесединой, муниципального депутата Вадима Коровина. На допрос в Следственный комитет увезли сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова.