Сегодня в Берлине пройдет ежегодный крупнейший гей-парад ФРГ, который устраивается под эгидой федерального министерства семьи и столичной администрации.

Christopher Street Day называется традиционный прайд в Берлине, который организует одноименное неправительственное объединение. В этом году он проходит уже в 41-й раз. Его нынешний девиз – «Stonewall 50 – каждое восстание начинается с твоего голоса». Это – напоминание о первых крупных демонстрациях ЛГБТ в Нью-Йорке.

Сегодня на жарких улицах Берлина ожидаются сотни тысяч геев, лесбиянок, би-, транс— и гетеросексуалов, а также граждан неопределенного пола. В параде примут участие многочисленные неформальные союзы и объединения, группировки, партии и фирмы. 99 грузовиков, автобусов, легковых автомобилей и мотоциклов зарегистрированы в берлинском ведомстве по демонстрациям. Общая протяженность маршрута парада — 6,43 километра. Как всегда, администрация германской столицы перекроет важнейшие транспортные артерии города для самого веселого и зажигательного шествия года.

Берлинский прайд открылся уже в субботу вечером лесбийской демонстрацией и продлится все выходные. Жителей и гостей столицы ожидают многочисленные вечеринки в многосторонних клубах Берлина. В течение всего гей-парада будут работать волонтеры в розовых футболках. К ним можно будет обратиться в случае домогательств. Закончится прайд большим концертом у Бранденбургских ворот. Дошедшие до конца участники парада смогут охладиться под марафонским душем, который будет оборудован на финише.

В Германии насчитывается более 6,5 миллионов человек нетрадиционной сексуальной направленности. Недавно Министр по делам семьи ФранцИска ГиффАй открыла веб-портал «Радуга», нацеленный на информирование общества, консультации и борьбу с предрассудками в отношении ЛГБТ.