Около трех тысяч человек планируется эвакуировать из районов Амурской области, пострадавших из-за наводнения

В регионе с четверга действует режим чрезвычайной ситуации.

Из-за обильных дождей в зоне паводка в амурской области оказались почти 600 жилых домов в 16 населенных пунктах, но в ближайшие дни вода, вероятно, захватит новые территории. Около тысячи человек уже эвакуированы из Селемджинского и Мазановского районов. Там из-за подтопления линий электропередач отключили электричество. Несколько сотен местных жителей поселили в пунктах временного размещения, остальные находятся у родственников. Еще две тысячи человек предстоит вывезти с территорий, оказавшихся в зоне паводка. Тем, кто оказывается покидать дом, опасаясь за свое имущество, прокуратура пригрозила изъятием детей. Это сработало – многие согласились добровольно эвакуироваться из затопленных районов. Как отмечают в МВД, сегодня ожидается пик паводка. Но в ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, сильные ливни в Амурской области продолжатся. Паводковая волна пройдет четыре района и ко вторнику достигнет Благовещенска – там уже начали готовиться, восстанавливают дамбы.

В двух района Хабаровского края также введен режим ЧС из-за подъема воды в реках. Эвакуировано 100 человек.