В центре Москвы полиция стянула дополнительные силы и задерживает людей

В центре Москвы, где через час должна начаться акция за свободные выборы, полиция стянула дополнительные силы и задерживает людей. Как сообщает проект ОВД-Инфо, еще за два часа до начала митинга в автозаки отправили шесть человек. Силовики установили железные заборы в переулках рядом со зданием мэрии. У прохожих выборочно проверяют вещи.

Столичные власти приложили немало усилий, чтобы сделать менее массовой сегодняшнюю акцию. Мэр Сергей Собянин написал в Твиттере, что на этом мероприятии готовятся провокации. Он также заверил, что попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

Дважды предостережение выпустила прокуратура. В ведомстве подчеркивали, что акция незаконна. С призывом воздержаться от участия обратилась московская полиция. Одновременно в преддверии сегодняшней акции прошли массовые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов. На минувшую ночь и сегодняшнее утро пришлась вторая волна активности силовиков.

После ночного обыска в квартире Ильи Яшина глава Красносельского совета депутатов был задержан. Его отвезли в отделение и суд подальше от Москвы в Троицк. По дороге с дачи в столицу задержали Дмитрия Гудкова, его везут в ОВД Коптево. Утром с обыском пришли в дом депутата муниципального округа Филевский парк Вадима Коровина. Самого его в этот момент дома не оказалось, общаться с силовиками как и в ряде других случаев пришлось родственникам.

Об обысках у себя дома сообщила Юлия Галямина. Нюта Федермессер в фейсбуке написала, что у Юлии «кроме книг, бумаг, диссертаций, научных статей, подростковых вещей найти вряд ли что выйдет». Затем она была задержана. Все это – в связи с уголовным делом о препятствовании работе избиркомов. Его возбудили после стихийного митинга у здания МГИК14 июля, и по данным РБК, оно курируется в ФСБ. Полиция предостерегла москвичей и от участия в сегодняшней акции. Ее не согласовали. Полиция нагрянула и домой к уже зарегистрированному кандидату Дарье Бесединой. Следственные действия проводили ночью. Об этом сама Беседина рассказала в эфире РБК.

Вслед за визитом силовиков в офис ФБК этим утром был задержан незарегистрированный кандидат и директор фонда Иван Жданов. Завтра в ЦИК должна рассматриваться его жалоба на отказ в регистрации. Сотрудники СК побывали в штабе Дмитрия Гудкова и у родственников муниципального депутата Константина Янкаускаса. Обыски прошли у пресс-секретарь ФБК и сотрудник фонда Руслан Шаведдинов, после они были доставлены на допрос.

Власть сама провоцирует людей выходить на несогласованный митинг, отказывая кандидатам в регистрации и устраивая обыски. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал писатель Виктор Шендерович.

Обыски и задержания незарегистрированных кандидатов – это попытка запугать не организаторов митинга, а простых людей, которые готовы присоединиться к акции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Леонид Радзиховский. Радзиховский считает, что в сложившейся ситуации виноват не мэр Сергей Собянин. По его мнению, решения принимаются на более высоком уровне.