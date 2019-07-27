Северная Корея, вероятно, произвела 12 единиц ядерного оружия с момента первой встречи лидеров КНДР и США

Об этом пишет американская газета The Wall street journal со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны Соединенных Штатов. В докладе отмечается, что в целом КНДР может иметь от двадцати до шестидесяти ядерных бомб. Летом прошлого года в Сингапуре прошел первый американо-северокорейский саммит. На нем лидеры договорились об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы.