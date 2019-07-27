Силовики задерживают людей у мэрии, где в 2 часа дня должна начаться акция незарегистрированных кандидатов в МГД

Силовики задерживают людей у мэрии, где в 2 часа дня должна начаться акция незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Как сообщает проект ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере шесть человек. Один из них рассказал, что приехал из Сочи, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Он катался на скейтборде у мэрии и фотографировал автозаки. Его задержали без объяснения причин. По данным сайта «Медиазона», сейчас полиция выборочно останавливает людей на выходе со станции метро «Пушкинская» и досматривает вещи. В районе мэрии выставлены ограждения. Прохожим полицейские говорят, что Тверская закрыта. Власти подчеркивают, что сегодняшний митинг не санкционированный. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в акции.