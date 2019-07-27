В Японии запуск коммерческой ракеты MOMO-4 завершился падением аппарата в море вскоре после старта

Первоначально полет планировался на 20 июля, однако его отменили по техническим причинам. Теперь же Pattors Dream MOMO-4, разработанная частной японской компанией Interstellar Technologies, упала в море, в девяти километрах от берега, практически сразу после запуска. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter. Аппарат достиг высоты в 13 километров и после сбоя в бортовом компьютере из-за отключившегося раньше запланированного двигателя, стал падать. Сам аппарат МОМО-4 представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров и диаметром 50 сантиметров. Сейчас компания-производитель ракеты анализирует произошедшее. В мае был произведен первый успешный старт предыдущей версии, МОМО-3. Тогда устройство благополучно вышло на заданную орбиту 100 километров, что позволило производителю Interstellar Technologies обнародовать планы по запуску к 2023 году собственной ракеты с коммерческим спутником на борту. Старты МОМО-1 и МОМО-2 в прошлом году потерпели фиаско – взрыв и падение транслировала телекомпания NHK.

МОМО – первый аппарат, созданный не государственным аэрокосмическим агентством Японии, а венчурным предприятием.