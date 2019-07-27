Российские дипломаты занимаются судьбой россиян, задержанных в Иране на британском танкере

Трое граждан нашей страны входят в команду судна Stena Impero, поводом для задержания которого стало нарушение правил судоходства.

Сотрудники российского посольства в Тегеране поднялись на борт британского танкера, который ранее был отконвоирован в порт Бандар-Аббас. Команда, включая россиян, по-прежнему находится на судне. Представитель дипмиссии Андрей Ганенко рассказал «Интерфаксу», что моряки чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым, жалоб на условия нет. Кроме того, члены экипажа могут связываться со своими близкими, но с определенным ограничениями, добавил дипломат. О сроках возвращения россиян на родину почти ничего не говорится – Ганенко лишь отметил, что посольство «остается в тесном контакте с иранской стороной» по этому вопросу. Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе. Иранская сторона объяснила это необходимостью расследовать его столкновение с рыболовецким судном.

Ранее некоторые представители властей Ирана признали, что происходящее со Stena Impero стало ответом на задержание иранского танкера в Гибралтаре. Команду судна заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций.