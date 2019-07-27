Полиция задерживает оппозиционеров перед сегодняшней акцией независимых кандидатов в Мосгордуму

Минувшей ночью после обыска в ОВД Троицка увезли главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Утром на допрос забрали сотрудников ФБК Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова. Несколько минут назад стало известно о задержании директора Фонда борьбы с коррупцией, кандидата в депутаты в Мосгордуму Ивана Жданова. Кроме того, силовики провели обыск у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой, муниципального депутата Вадима Коровина. Ночью полиция побывала у родителей зарегистрированного кандидата Дарьи Бесединой. Об этом она рассказала в эфире РБК.

Потребовать допуска к выборам в Мосгордуму независимые кандидаты собираются у здания мэрии в два часа дня. Они предложили всем неравнодушным прийти на эту акцию. Столичные власти объявили это мероприятие несанкционированным митингом и предостерегли горожан от участия. К здании мэрии стянули полицию.

Как сообщает проект ОВД-Инфо, у здания мэрии задержали мужчину, который во время пробежки остановился, чтобы сфотографировать автозаки. Он говорит, что при задержании получил травму ноги.