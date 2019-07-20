В пресс-службе Домодедово заявили, что работа аэропорта идет в штатном режиме, задержки рейсов связаны с перевозчиками

В пресс-службе «Домодедово» сообщили, что работа аэропорта идет в штатном режиме. А по задержанным рейсам – все вопросы к авиаперевозкам, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

«С точки зрения работы аэропорта, все происходит в штатном режиме: погодных ограничений на работу аэропорта нет. У нас достаточно ресурсов для обслуживания рейсов. По отдельным рейсам лучше уточнять у перевозчиков причины и отмены», — ответил он.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержано около тридцати рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».