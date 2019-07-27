Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об угрозе безопасности на сегодняшнем митинге

Градоначальник написал в Твиттере, что горожан призывают приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют граждан приезжать из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, — добавил Собянин. Он подчеркнул, что порядок будет обеспечиваться в соответствии с законом. Митинг, на котором незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму намерены потребовать регистрации на выборах, должен начаться в 2 часа дня. По сообщениям корреспондента «Эха Москвы», с раннего утра возле мэрии дежурят полиция и Росгвардия, стягивают дополнительные силы.