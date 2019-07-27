В Москве новая волна обысков у оппозиционеров

Перед намеченной на сегодня акцией кандидатов в Мосгордуму силовики пришли к главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину (его увезли в ОВД Троицка), к незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Юлии Галяминой и муниципальному депутату Вадиму Коровину. После обысков забрали на допрос сотрудников Фонда борьбы с коррупцией – Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова. Обыск у родителей зарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Дарьи Бесединой закончился в четыре утра. Силовики выломали дверь и забрали всю технику.