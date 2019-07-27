В Амурской области из-за наводнения эвакуируют около трех тысяч человек

Подтопление в общей сложности угрожает свыше 20 населенным пунктам.

Почти тысяча человек уже эвакуированы в Амурской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС. Всего же, как рассказал ТАСС глава региона Василий Орлов, планируется вывезти из подтопленных районов около трех тысяч местных жителей. По его словам, пик паводка ожидается сегодня. В свою очередь, в МВД пообещали обеспечивать порядок – утверждается, что случаев мародерства пока не зафиксировано. В Благовещенске организован пункт сбора помощи для пострадавших. За минувшие сутки река Зея в районе столицы региона поднялась на 113 сантиметров, река Амур достигла полутора метров. Ситуация может осложниться завтра – синоптики прогнозируют сильные дожди на западе и юге области.

В конце июня мощный паводок накрыл Иркутскую области. Погибли 25 человек, пропавшими без вести до сих пор числятся восемь.