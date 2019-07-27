США потребовали от россиянина Александра Винника возмещения суммы в 100 млн долл. за ущерб, нанесенный его действиями

США потребовали от россиянина Александра Винника возмещения суммы в 100 миллионов долларов за ущерб, нанесенный его действиями. Вашингтон добивается экстрадиции Винника из Греции и считает его организатором мошеннической схемы по торговле биткоинами.

От Винника в личном порядке требуют 12 миллионов долларов. Еще 88 миллионов долларов согласно иску должно быть взыскано с онлайн-биржи BTC-e, которую, по информации американской прокуратуры, представлял Винник. Сам гражданин России уже два года содержится под стражей, после того как 25 июля 2017 года был арестован в окрестностях города Салоники на основании американского ордера. Биржа Винника вела анонимную торговлю криптовалютами и ее сетевой платформой пользовались до 700 тысяч человек. Американская юстиция считает, что BTC-e была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания доходов от преступной деятельности и перевода этих доходов из цифровых валют в обычные доллары, евро и рубли. В нарушение американского закона биржа не спрашивала у пользователей даже основных личных данных, то есть позволяла всем этим операциям происходить анонимно. По версии властей США, Винник был контролировал административные аккаунты криптобиржи.

В Америке россиянин обвиняется по 21 пункту кибермошенничества. Кроме того его считают причастным к ведению незаконного финансового бизнеса и отмыванию денег.