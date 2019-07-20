В центр Москвы, где сегодня должна пройти акция независимых кандидатов в Мосгордуму, стягивают дополнительные силы

Акция у мэрии должна начаться в 2 часа дня. Столичные власти призвали отказаться от участия в мероприятии. Начальник управления информации МВД Москвы Юрий Титов в интервью «Эху Москвы» подчеркнул, что акция незаконна.

Между тем, в преддверии сегодняшней акции, на которой кандидаты в Мосгордуму собираются потребовать регистрации их на выборах, продолжаются обыски. Ночью силовики провели обыск и забрали в отдел полиции Троицка главу московского муниципального округа КРасносельский Илью Яшина. Сейчас, после обыска, собираются везти на допрос сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова. Об этом Ярмыш рассказала в Твиттере. Обыски также прошли у муниципального депутата Вадима Коровина и кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой. В Твиттере Галямина написала, что у нее забрали пару старых флэшек и тетрадку мужа. Параллельно обыск проходил в квартире ее матери.