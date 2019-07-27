Более сорока процентов россиян не почувствовали увеличения поддержки государством семей с детьми

Больше восьми процентов считают, что власти наоборот стали делать меньше. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, еще весной проведенного службой специальной связи и информации ФСО. Издание уточняет, что более поздние опросы не проводились. Исследование сделали по заказу правительства, — рассказал источник РБК. Больше всего тех, кто считает, что власти не стали делать больше для семей с детьми и поощрения рождаемости в Волгоградской области, Омской и в Дагестане. В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Россия катастрофически теряет население. За первые пять месяцев этого года естественная убыль составила 180 тысяч. В прошлом году в этот же период – 147 тысяч. При этом власти говорят, что проводят политику стимулирования рождаемости.