Главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина после обыска у него дома увезли в отдел полиции города Троицк. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат политика Вадим Прохоров.

Сегодня в 2 часа дня независимые кандидаты в Мосгордуму собираются провести акцию у здания мэрии. Они добиваются регистрации на выборах. Власти называют это мероприятие несанкционированным митингом. Мэр Сергей Собянин написал в Твиттере, что, по его данным, на акции готовятся провокации, представляющие угрозу безопасности и жизни людей.