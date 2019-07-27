Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова забирают в Следственный комитет на допрос

Об этом Ярмыш сообщила в Твиттере. Ранее она написала, что у нее и Шаведдинова проходит обыск по тому же делу, что и у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, то есть по делу о вмешательстве в работу избиркомов. Этим утром обыск также прошел у кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой, муниципального депутата Вадима Коровина. В четыре утра закончился обыск у родителей зарегистрированного кандидата от «Яблока» Дарьи Бесединой. Силовики выломали дверь и забрали всю технику, — пишет сайт «Медиазона».