Полиция провела обыск в квартире муниципального депутата района Филевский парк Вадима Коровина. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В 7.00 утра супруга написала, что проходит обыск в квартире, а затем телефон был недоступен. При этом меня не было дома, в Москве я отсутствовал неделю», — сказал он.

По мнению В.Коровина, интерес полиции связан с поддержкой, которую он оказывает незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову.

В.Коровин в ближайшее время встретится с адвокатом и выяснит основания для обыска.

Ранее полиция провела обыски у независимых кандидатов в Мосгордуму — Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Николая Баландина.