Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять 2,5 миллиарда долларов у Пентагона на строительство стены

Это решение может положить конец спору президента с демократами, который продолжался с февраля.

Американский президент одержал крупную победу: пятеро из девяти судей Верховного суда разрешили Трампу взять деньги из бюджета Пентагона. Они отменили постановление нижестоящих инстанций, запретивших финансирование строительства стены.

Ранее суды вставали на сторону природоохранных организаций, настаивавших, что возведение сооружения причинит ущерб экологии региона, а также затруднит использование этой территории для отдыха.

Около двух месяцев назад федеральный суд отверг иск членов Палаты представителей, утверждавших, что президент не имеет права расходовать средства на несанкционированные Конгрессом цели. Противостояние между демократическим большинством Конгресса и Трампом началось в феврале, после объявления чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Президент пошел на этот шаг после отказа законодателей выделить деньги на строительство заграждения на границе. С тех пор попытка президента воспользоваться бюджетом Пентагона стала поводом для судебных тяжб в разных судах.

Associated Press отмечает, что Трамп также планирует взять больше 3,5 миллиардов долларов на строительство стены из военных строительных фондов, а еще 600 миллионов – из фонда Минфина.