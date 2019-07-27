Акции «Яндекса» упали на фоне появления законопроекта о значимых интернет-ресурсах

Об этом пишет газета «Ведомости». В моменте падение составляло почти шесть процентов, но ближе к закрытию котировки пошли вверх. Накануне в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития российской инфраструктуры интернет-ресурсами. Автор законопроекта, единоросс Антон Горелкин сказал «Ведомостям», что ограничение направлено на IT-компании, работающие в России, прежде всего, «Яндекс» и Mail.ru Group.