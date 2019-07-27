Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

В преддверии сегодняшней акции у мэрии это уже очередная серия следственных действий.

Сейчас обыскивают квартиру депутата муниципального округа Филевский парк Вадима Коровина. Самого его дома к началу обысков не было, о происходящем ему сообщила супруга. После этого у нее забрали телефон.

Об обысках у себя дома сообщила Юлия Галямина. Ранее она из-за отсутствующей повестки не пошла к следователям на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. Нюта Федермессер в фейсбуке написала, что у Юлии «кроме книг, бумаг, диссертаций, научных статей, подростковых вещей найти вряд ли что выйдет».

Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова. Ярмыш в твиттере сообщила, что Шаведдинова «положили лицом в пол и не давали встать».

Адвокат незарегистрированных кандидатов Михаил Бирюков сообщил, что после ночного обыска в предвыборном штабе кандидата задержали Илью Яшина. Он до сих пор находится в ОМВД по Троицку. Уголовное дело было возбуждено после стихийного митинга у Мосгоризбиркома 14 июля. Полиция предостерегла москвичей и от участия в сегодняшней акции. Ее не согласовали.

Мэр Москвы Сергей Собянин этим утром опубликовал уже два сообщения в твиттере. Он написал, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом и предупредил, что попытки организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

Тем временем, у здания мэрии силовики уже готовятся к акции, которая должна начаться через четыре часа.