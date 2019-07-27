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09:30, 27 июля 2019

Столичный градоначальник Сергей Собянин предостерег от участия в сегодняшней акции у здания мэрии

Ссылаясь на правоохранительные органы, он написал в Твиттере, что готовятся серьезные провокации. Собянин также добавил, что попытки ультиматумов и организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок будет обеспечен в соответствии с законом, — подчеркнул мэр. Акция должна начаться в 2 часа дня. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, которые требуют допустить их до выборов, называют сегодняшнее мероприятие встречей со своими сторонниками. Власти подчеркивают, что это несогласованный митинг.



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