В Тунисе сегодня прощаются с президентом страны

Бежи Каид ас-Себси скончался в возрасте 92-х лет.

Кончине президента предшествовали сообщения о его госпитализации. Сын президента сказал, что ас-Себси умер в результате пищевого отравления. Общенациональный траур продлится неделю. Развлекательные мероприятия и программы отменены. Похожим образом поступили руководства ряда стран Ближнего Востока.

Ас-Себси стал первым законно избранным президентом после протестов в рамках так называемой «Арабской весны». Его предшественник, правившей страной почти четверть века, бежал в Саудовскую Аравию.

Временным главой государства сейчас объявлен спикер парламента. Ас-Себси не собирался участвовать в осенних выборах и настаивал на поисках более удачного и молодого кандидата. Досрочное голосование пройдет в течение трех месяцев.

Одним из участников церемонии прощания с президентом станет французский лидер Эммануэль Макрон.