Встречу со своими сторонниками собираются провести сегодня незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму
Акция планируется у мэрии Москвы. Власти предупреждают, что она не согласована, и о последствиях для организаторов и участников.
Если соберется большое количество москвичей, то встреча пройдет без массовых задержаний, — отмечала ранее один из незарегистрированных кандидатов, юрист ФБК Любовь Соболь.
В прокуратуре накануне сказали, что организаторы уже получали предупреждения после проведения несогласованной акции 14 июля.
В столичном руководстве накануне предупредили, что власти собираются искать на предстоящей акции молодых людей, которые уклоняются от военной службы.