Встречу со своими сторонниками собираются провести сегодня незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму

Акция планируется у мэрии Москвы. Власти предупреждают, что она не согласована, и о последствиях для организаторов и участников.

Если соберется большое количество москвичей, то встреча пройдет без массовых задержаний, — отмечала ранее один из незарегистрированных кандидатов, юрист ФБК Любовь Соболь.

В прокуратуре накануне сказали, что организаторы уже получали предупреждения после проведения несогласованной акции 14 июля.

В столичном руководстве накануне предупредили, что власти собираются искать на предстоящей акции молодых людей, которые уклоняются от военной службы.