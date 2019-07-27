Смог от лесных пожаров начнет рассеиваться над городами Западной Сибири с завтрашнего дня

Сменившийся ветер отнесет дым обратно на восток, рассказали агентству синоптики. Почти 1,5 млн. га тайги горят на севере Красноярского края и в Иркутской области. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы. Там стоимость тушения превышает размер возможного ущерба, передает агентство ТАСС. Экологи считают, что именно отказ от борьбы с огнем в удаленной местности привел к тому, что ситуация ухудшилась. К концу недели дымка достигла Урала и Поволжья. В ряде населенных пунктов из-за задымленности ввели т.н. режим «черного неба».