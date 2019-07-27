США потребовали реформировать ВТО из-за статуса развивающихся стран

По мнению американского президента Дональда Трампа, многие государства получают именно такой статус, хотя входят в число богатейших. Как пример он привел Китай. Глава Белого дома поручил торговому представительству США провести переговоры. Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим государствам, но и экономикам, которые действительно требуют особого режима, говорится в распоряжении американского президента.