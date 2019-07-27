Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса готовиться к прекращению действия ДРСМД

В интервью немецкому изданию Der Spiegel он сказал, что не видит готовности России выполнять свои международные обязательства в рамках соглашения. Его действие фактически прекратится после 2 августа, заметил Столтенберг. Соединенные Штаты официально проинформировали Россию о предстоящем выходе из договора еще в начале года. Вашингтон и НАТО обвиняют Москву в нарушениях. Россия со своей стороны считает, что пункты соглашения нарушила другая сторона. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан более 30 лет назад.