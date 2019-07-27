Новая волна обысков у ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Не только у тех, кому отказали в регистрации, но и уже допущенных к выборам. Следственные действия прошли в штабах кандидатов, и в Фонде борьбы с коррупцией. Ночью полиция задержала главу округа Красносельский Илью Яшина. По словам его адвокатов, политика отвезли в ОВД Троицка.

Оппозиционные кандидаты две недели назад начали серию акций против недопуска на выборы. В среду Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркома. Тем же вечером в Москве прошла первая волна обысков. Некоторых кандидатов вызывали на допрос.