Православная церковь Московского патриархата проведет в Киеве массовый крестный ход

Он приурочен к празднованию очередной годовщины крещения Руси.

Несмотря на то, что дата будет не круглая – 1031 год, крестный ход обещает быть довольно массовым. Десятки тысяч человек, в том числе, из других городов собираются участвовать в шествии по центру Киева. Возглавит процессию предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. В честь дня крещения Руси в Киево-Печерскую лавру привезут чудотворные иконы и мощи святых.

Происходящее обещает в прямом эфире транслировать канал 112 – это один из медиаактивов кума Путина Виктора Медведчука, чья партия «За жизнь» заняла второе место на парламентских выборах. Среди участников ожидаются не только священнослужители и рядовые прихожане, но и известные врачи, звезды шоу-бизнеса и спортсмены, например, боксер Александр Усик.

Получившая автокефалию Православная церковь Украины проведет крестный ход в воскресенье.