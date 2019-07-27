Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, как ожидается, сегодня проведет стыковку с МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, как ожидается, сегодня проведет стыковку с Международной космической станцией. Она будет осуществляться путем захвата автоматической рукой-манипулятором.

Dragon доставит на орбиту 2,5 тонны грузов, в том числе продовольствие и приборы для научных исследований. В частности, речь идет о принтере-лаборатории для создания человеческих органов, которые в будущем могут использоваться для трансплантации. Кроме того, часть груза предназначена для исследований в области восстановления костных тканей. Корабль Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9: его первая многоразовая ступень после запуска успешно приземлилась на площадке на мысе Канаверал. При этом дважды старт приходилось откладывать. Сначала – из-за необходимости дополнительного прожига двигателей ракеты-носителя. Затем виной всему стала непогода. Перед стартом в районе мыса Канаверал были зафиксированы дожди с грозами и ветер. В результате пуск состоялся лишь в ночь на пятницу.

Грузовой корабль Dragon пробудет на МКС до 20 августа, после чего, как ожидается, он вернет на Землю 1,5 тонны грузов, в том числе – результаты исследований.