Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют встретиться со своими сторонниками у мэрии

Столичные правоохранительные органы призывают москвичей отказаться от участия в акции. Она не была согласована, сказал «Эху Москвы» начальник управления информации ГУ МВД Москвы Юрий Титов. Юрий Титов также напомнил об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них.

Кандидаты от оппозиции почти две недели проводят акции с требованием допустить их к участию в выборах. Они говорят, что избиркомы отказали им в регистрации по надуманным предлогам.

Нынешнее политическое противостояние в Москве можно рассматривать в контексте конфликта двух линий внутри власти. Одна из них – бюрократическая, другая силовая, считает профессор Европейского университета Дмитрий Травин. По мнению Дмитрия Травина, протестные митинги особой угрозы для власти не несут.

Полицейские задержали на Трубной площади четырех человек, которые раздавали листовки с анонсом субботней акции. Двое из них – несовершеннолетние. Их отправили на ночь в больницу, поскольку родители и опекуны не могли забрать накануне вечером из отдела, передает сайт «ОВД-Инфо». На оставшихся двух составили протокол о нарушении правил проведения мероприятия. Им может грозить административный арест.