Сразу несколько компаний выступили против законопроекта о значимых инфоресурсах

Он требует, чтобы ключевыми сайтами в России владели только российские структуры. И доля иностранного капитала в них составляла не больше одной пятой. В пресс-службе «Яндекса» считают, что этот документ приведет у разрушению уникальной экосистемы интернет-бизнесов в России. От него пострадают конечные пользователи. Оператор «Мегафон» сказали, что принятие закона может привести к дискриминации российских компаний, которые обрабатывают большие данные. А в Mail.ru Group уверены, что законопроект не может быть принят Государственной Думой в текущей редакции.