Ледники могут растаять из-за аномальной жары в Европе

С таким предупреждением выступили в ООН.

Горячий воздух из жаркой Европы двинется в сторону Гренландии и может спровоцировать рекордное таяние второго по размеру в мире ледяного щита. Температура воздуха в странах ЕС в последние дни превзошла предыдущий рекорд на 2–4 градуса. Всемирная метеорологическая организация ООН называет это явление абсолютно невероятным.

Горячий воздух приведет к повышению температуры в Гренландии и усиленному таянию Гренландского ледяного щита, опасаются в ООН. Это – одна из ключевых частей глобальной климатической системы. Таяние Гренландского ледяного щита приведет к повышению уровня моря и нестабильности погоды, отмечает газета «Ведомости».

Только за июль он сократился на 160 млрд тонн льда. Это примерно 64 млн олимпийских бассейнов. Более частые и сильные периоды жары вызваны антропогенным изменением климата.

Теплый воздух также ускорил таяние льдов в Арктике.